Les Américains choqués en découvrant l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès grâce à un documentaire

Neuf ans après les faits, les Américains ont découvert l'existence de Xavier Dupont de Ligonnès grâce au dernier épisode de la série «Les enquêtes extraordinaires», disponible sur Netflix depuis le 1er juillet. Sur Twitter, les réactions choquées des internautes ne se sont pas fait attendre.

Intitulée «La Maison de l'horreur», l'épisode centré autour de Xavier Dupont de Ligonnès a passionné les abonnés de la plate-forme, permettant au hashtag #UnsolvedMysteries de se retrouver dans les tendances les plus populaires sur Twitter. Les Américains, qui ne connaissaient jusque là pas l'affaire, ont partagé en masse leurs réactions choquées, certains se sentant soudainement investie d'une mission : retrouver le père de famille.

«Les gars. Xavier Dupont de Ligonnès a tué toute sa famille, ses enfants, ses chiens. Et a pris le large. En échappant à la police française. Internet, nous devons trouver cet homme. Je suis investie désormais», a écrit une internaute américaine.

#UnsolvedMysteries guys.





Xavier Dupont de Ligonnès murdered his whole family, kids, dogs... and disappeared into the sunset.





Evading the French police.





Internet, we must find this guy.



I’m invested now. pic.twitter.com/8GudKoWQ9J — Danielle Ann (@DefNotDorothy) July 1, 2020

«Son nom est Xavier Dupont de Ligonnès. Nous pouvons trouver ce mec».

His name is Xavier Dupont de Ligonnès





Y’all we can find this dude.





This is my internet APB! pic.twitter.com/S78pJmnxjD — Danielle Ann (@DefNotDorothy) July 1, 2020

Xavier de Dupont de Ligonnès murdered his entire family and just GOT AWAY WITH IT??? disappeared into the mountains and is STILL OUT THERE ON THE RUN??? WHAT??!!! I hope this documentary sheds light on this and someone finds him, where ever he's hiding. #UnsolvedMysteries — madison (@SassMasterMadz) July 2, 2020

I couldn’t keep track of Xavier Dupont de Ligonnes’s different looks throughout the episode ffs, how do I not know he’s living in my building? #UnsolvedMysteries — Shruti S (@imcho22) July 3, 2020

Depuis quelques heures, les spéculations sur Xavier Dupont de Ligonnès vont bon train, certains étant persuadés que le père de famille suspecté d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants à Nantes, en avril 2011, est toujours vivant tandis que d'autres l'imaginent en Italie ou en Espagne.

Xavier DuPont is watching Netflix just like us right now. He is not dead. I can’t believe he pulled off the perfect escape. #UnsolvedMysteries — Arina P. (@soulxmarz) July 2, 2020

If Xavier DuPont de Ligonnès disappeared, I don’t think he’s in South America. I believe he’s in Italy or Spain. He probably took a train. However if he did go to South America. I doubt he’s still alive. #UnsolvedMysteries — (@winza101) July 2, 2020

Guy Joao, le retraité français soupçonné à tort d'être Xavier Dupont de Ligonnès et arrêté à l'aéroport de Glasgow le 11 octobre 2019, a récemment accordé un entretien à M6 dans lequel il qualifiait de «science-fiction inimaginable» son arrestation.

