Le Mexique ferme temporairement ses frontières avec l'Arizona

A l'occasion du week-end du 4 juillet, qui célèbre l'indépendance des Etats-Unis, l'état mexicain du Sonador a annoncé qu'il fermait sa frontière avec l'Arizona. Face à un pic de cas dans la zone frontalière, les autorités mexicaines veulent tenter de limiter les flux.

La gouverneuse de l'Etat du Sonador, Claudia Pavlovich, a décidé de mettre en place la mesure pour empêcher les voyages non-essentiels. La région est très prisée des vacanciers américains durant la période estivale, et la gouverneuse redoute qu'ils ne deviennent un «lourd fardeau». L'Etat lutte toujours contre la pandémie de Covid-19, avec plus de 9300 cas confirmés et 950 morts.

Aux Etats-Unis, de nombreux Etats comme la Floride, la Californe, la Caroline du Nord et le Texas connaissent une flambée de contaminations. L'Arizona figure parmi ces Etats préoccupants, avec près de 5000 nouvelles infections déclarées ce mercredi 1er juillet. L'Etat a enregistré 90 000 cas de contaminations et 1800 morts depuis le début de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Le gouverneur Doug Ducey a récemment interrompu la réouverture des bars, des cinémas et des salles de gym après de nouvelles hausses de cas.

Des postes de contrôle ont été installés à différents points de passage du côté de la frontière mexicaine.

