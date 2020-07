Un chat survit à un cycle de lavage en machine

Il pensait certainement avoir trouvé un endroit douillet et chaud pour se reposer. Mais le chat, qui s'était réfugié dans la machine à laver de ses propriétaires, a vite déchanté lorsqu'il s'est retrouvé à tourner au milieu des draps.

Oscar, un chat âgé de 2 ans, s'est retrouvé embarqué dans un cycle chaud de 12 minutes, a rapporté le site australien de ABC.

Sa maîtresse, une habitante de l'Etat du Queensland en Australie, a entendu un étrange miaulement après que son mari a lancé une machine de linge. Elle a d'abord cru que le bruit provenait d'un placard, avant de réaliser que le chat birman se trouvait dans le tambour de la machine.

Oscar the Burmese survives washing machine catastrophe, comes out 'very soft' https://t.co/VQQtTAvsvc

— ABC Brisbane (@abcbrisbane) July 1, 2020