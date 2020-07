Avant Kanye West, ces surprenants candidats à la présidentielle américaine

Moquerie, haussement de sourcils ou indifférence. Quand certaines personnalités médiatiques, apparemment éloignées de la sphère politique, se présentent à une élection présidentielle américaine, les réactions ne sont pas toujours positives. Cela a notamment été le cas ce 4 juillet lorsque Kanye West a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Mais il n'a pas été le premier personnage «excentrique» à se présenter à ce poste.

Joseph Maldonado-Passage, ou «Joe Exotic»

Depuis le documentaire «Tiger King» dévoilé par Netflix, «Joe Exotic» est connu dans le monde entier. Mais en 2016, cet ancien exploitant de zoo s'était présenté à la présidentielle en étant parfaitement inconnu du grand public. Aux Etats-Unis, sa personnalité excentrique avait attiré les moqueries de certains, à commencer par l'humoriste John Oliver, qui lui avait donné un slogan : «Joe Exotic, rendez à l'Amérique son exotisme». En tout, il récoltera 962 voix.

Donald Trump

Cela peut déjà sembler loin, mais une victoire de Donald Trump en 2016 semblait tout bonnement improbable. Personnage ô combien clivant, homme d'affaires et star de téléréalité, sa candidature était une blague récurrente dans les médias. Dans une pastille d'une émission présentée par Jimmy Kimmel, Barack Obama lui-même répondait à Donald Trump qui l'accusait d'être le pire président de l'Histoire : «au moins je serai connu pour avoir été président». En gagnant face à Hillary Clinton, il a donc réussi ce que personne n'attendait de lui.

Vermin Supreme

Barbe grise, une botte et guise de chapeau, et des tenues colorées... Vermin Supreme est devenu un personnage de la vie politique américaine. Candidat de 2004 et 2020 à l'investiture démocrate ou républicaine, ses idées alambiquées restent dans les mémoires. L'on peut par exemple noter la volonté de donner un poney à tous les Américains si jamais il gagnait. Il avait par exemple remporté 833 voix lors de la primaire démocrate en 2012 face à Barack Obama.

Eugene Debs

Avant Bernie Sanders, le visage du socialisme américain était notamment Eugene Debs. Candidat à la Maison Blanche à cinq reprises, il avait notamment organisé une campagne depuis sa cellule de prison en 1920, alors qu'il avait été condamné à dix ans de prison pour sédition pour s'être opposé à la Première Guerre mondiale. Il avait également perdu sa nationalité. Il sera libéré suite au pardon présidentiel de Warren Harding. Sa nationalité ne lui sera cependant rendue que plusieurs années après sa mort.

Ronald Reagan

Loin d'être aussi excentrique que certains des personnages cités plus haut, Ronald Reagan n'était pas nécessairement destiné à faire de la politique ou devenir président. Il faut en effet rappeler que l'homme s'est rendu célèbre par ses rôles dans de nombreux films de cinéma. Il entrera finalement en politique dans les années 60, devenant gouverneur de Californie, puis président des Etats-Unis en 1981. Plus expérimenté que Donald Trump, sa trajectoire a cependant été comparée à celle de l'actuel pensionnaire de la Maison Blanche lorsque celui-ci a remporté l'élection.

