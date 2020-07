Coronavirus : un dessin de presse compare l’obligation de porter un masque à la déportation des juifs

Un journal local du Kansas a publié un dessin comparant l'obligation de porter le masque pour lutter contre le coronavirus à la déportation des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le Anderson County Review, dirigé par un responsable local du parti républicain, Dane Hicks, a mis en ligne ce dessin sur sa page Facebook, après la décision de la gouverneure de l'Etat, Laura Kelly, d'imposer le masque dans les lieux publics

On peut y voir Laura Kelly portant un masque orné d'une étoile de David, devant un une foule montant dans un train. Sous l'image, on peut lire cette phrase : «Lockdown Laura dit : Mettez votre masque ... et montez dans le wagon à bestiaux».

«La décision de M. Hicks de publier des images antisémites est profondément offensante et il devrait les retirer immédiatement», a réagi Laura Kelly, qui est de confession catholique.

Pour autant, pas question pour Dane Hicks de faire marche arrière. Selon lui, les caricatures politiques sont «conçues pour provoquer le débat». «Le sujet ici est la démesure gouvernementale qui a été la marque de l’administration du gouverneur Kelly», a-t-il assuré.

Quant aux références de la caricature à l'Holocauste, Hicks s'est défendu en rappelant que les critiques du président Donald Trump l'avaient maintes fois comparé à Adolf Hitler.

Retrouvez toute l'actualité des Etats-Unis ICI