Présidentielle américaine : Kanye West a-t-il vraiment une chance d'être élu ?

Ça a été la surprise de ce mois de juillet dans la course à la présidentielle américaine. Kanye West a annoncé sur Twitter sa candidature pour la Maison Blanche dès 2020. Mais en l'état actuel des choses, il semble très improbable que le musicien soit capable de bien figurer dans la course.

En effet, Kanye West ne possède l'investiture d'aucun parti, puisque les démocrates comme les républicains ont fait leur choix lors des primaires. Même les partis plus confidentiels, comme le Libertarian Party, ont déjà désigné leur candidat à quelques mois d'un scrutin prévu le 3 novembre.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020