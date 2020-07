Une statue de Christophe Colomb déboulonnée à Baltimore

Des protestataires ont déboulonné une statue de Christophe Colomb ce samedi 5 juillet à Baltimore, dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis). Depuis la mort de George Floyd, le 25 mai dernier, plusieurs attaques ont eu lieu dans le pays contre des monuments ou des statues de personnages historiques liés à l'esclavage ou la colonisation.

Selon des images diffusées par le Baltimore Sun, des manifestants ont déboulonné la statue du navigateur génois, près du quartier de Little Italy, à l'aide de cordes.

Dans une courte vidéo du déboulonnage diffusée sur Youtube, on peut entendre les cris de joie des manifestants à la chute de la statue.

Il ne reste désormais plus que le piédestal, selon la journaliste américaine Emily Opilo présente sur place.

The pedestal is all that’s left of the Columbus statue on Eastern Ave. in Baltimore pic.twitter.com/dRVIXY21ov

— Emily Opilo (@emilyopilo) July 5, 2020