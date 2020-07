Affaire Esptein : Ghislaine Maxwell aurait plusieurs vidéos d'actes pédophiles commis chez le milliardaire

Un ancien ami de Ghislaine Maxwell affirme qu'elle détiendrait une large collection de vidéos montrant Jeffrey Epstein – mais aussi de nombreuses personnalités très puissantes – en train de commettre des actes pédophiles.

Selon un témoignage exclusif accordé au site britannique du Daily Mail, elle avait accès aux vidéos et aux enregistrements réalisés par Jeffrey Epstein dans ses multiples demeures. «Non seulement Epstein aimait être filmé avec des jeunes filles – il voulait également s’assurer de disposer d'un moyen de pression sur les hommes riches et puissants qui bénéficiaient de ses largesses malsaines», explique ce témoin anonyme au Daily Mail. «Elle avait des exemplaires de ce que possédait Epstein. Ces vidéos pourraient impliquer des personnalités influentes. Si Ghislaine tombe, elle s’assurera d’emporter le plus de monde possible dans sa chute», poursuit cet ancien ami. «Elle sait où sont enterrés les cadavres, et elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour tenter de se sauver», affirme-t-il encore.

Ghislaine Maxwell en danger ?

Ces révélations faites par une source anonyme viennent corroborer l’article publié en août 2019 par le journaliste du New York Times, James B. Stewart, à propos d’une entrevue réalisée avec Jeffrey Epstein un an auparavant (en août 2018 donc) durant laquelle il avait affirmé avoir constitué des dossiers contenant des informations personnelles sur ses invités, «dont certaines potentiellement dommageables et embarrassantes sur leurs supposées orientations sexuelles et leur consommation de drogues récréatives», précise l’article.

Sur le site du New York Post, un autre ami de Ghislaine Maxwell s’est lui aussi exprimé sur l’existence de ces vidéos. Christopher Mason, animateur de télévision et journaliste ayant rencontré Maxwell dans les années 1980, assure qu’elle y avait accès. Et redoute qu’elle soit aujourd’hui en danger.

«Plusieurs personnalités très puissantes doivent être très inquiètes. J’espère que Ghislaine ne finira pas comme Epstein. Je suis très soucieux de cela. Je pense qu’elle est en danger. Il y a trop de pouvoir impliqué si elle parle», explique Christopher Mason. Un autre ami interrogé par le site américain fait part de son incompréhension par rapport au choix de Ghislaine Maxwell de rester sur le sol américain (elle a été arrêtée dans le New Hampshire, ndlr) malgré le risque évident d’être arrêtée par les autorités locales. «Je ne comprends pas pourquoi Ghislaine n’a pas quitté le pays. Elle a des amis très puissants et je me demande ce qui l’a poussé à rester aux États-Unis. Elle doit être en possession d’informations extrêmement compromettantes pour avoir fait ce choix», déclare-t-il.

