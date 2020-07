Kanye West président : quel pourrait-être le gouvernement du rappeur en cas de victoire ?

Personne n'y croit vraiment, si ce n'est lui-même. Kanye West s'est présenté le 4 juillet à la présidentielle américaine dans le but de succéder à Donald Trump. En cas de surprise majeure, qui viendrait à le mener jusqu'au bureau ovale, voici une liste de pistes (ô combien improbables et très peu sérieuses) pour l'aider à former son gouvernement. Ce dernier aura pour simple objectif de réconcilier toute l'Amérique, promouvoir la diversité, continuer la course à l'espace, tout en étant paritaire.

Vice-présidente : Kim Kardashian

Avocate en devenir, Kim Kardashian est sur l'une des voies les plus prisées des politiciens américains. De plus, à 39 ans, la star de la téléréalité s'est imposée comme une femme puissante et impliquée politiquement. Plutôt démocrate, elle permettrait de recentrer la candidature de son mari républicain. En cas de victoire de Kanye West, elle pourrait donc jouer le rôle d'une Claire Underwood (le personnage de House of Cards) de la vraie vie.

Secrétaire d'Etat : Ivanka Trump

Comment se remettre Donald Trump dans la poche après l'avoir battu à plate couture ? En embauchant sa fille comme secrétaire d'Etat (équivalent du ministre des Affaires étrangères) par exemple. Cela pourrait l'empêcher de recevoir tous les jours une salve de tweets salés de la part de l'actuel président américain. De plus, Ivanka Trump a déjà travaillé avec Kim Kardashian et connaît très bien le fonctionnement de Washington en raison de son rôle depuis 2016. Déjà envoyée par son père en représentation à l'étranger, elle n'aurait aucun mal à converser avec les dirigeants des autres pays, assurant une continuité dans la diplomatie américaine.

Secrétaire du Trésor : Jay-Z

Grand ami de Kanye West, célébrité, premier milliardaire dans le milieu du rap... Jay-Z a tout d'un homme qui pourrait s'engager en politique pour défendre ses idées. Après tout, il a réussi dans tous les domaines, pourquoi pas celui-là ? Si ce poste centré sur l'économie n'est pas forcément le plus glamour, il pourrait fourbir ses armes, discuter avec les investisseurs et les élus de Washington avant de viser, lui aussi, la Maison Blanche. #JayZ2028.

Secrétaire à la Défense : Elon Musk

Dès la candidature de Kanye West, Elon Musk s'est affiché en soutien. Il semble donc normal de le récompenser par un poste dans l'administration. Si le rôle de vice-président est déjà pris, et qu'il ne peut difficilement être au Trésor en raison des potentiels conflits d'intérêts, pourquoi ne pas lui donner le secrétariat à la Défense ? En tant que spécialiste de l'aérospatiale, le patron de Tesla et de SpaceX pourrait parfaitement superviser la Space Force lancée par Donald Trump. Il n'est certes pas militaire ni ancien du renseignement, comme la tradition le veut, mais il ne serait pas le premier dans ce cas-là. Patrick Shanahan, cadre chez Boeing, avait par exemple été nommé en intérim par Donald Trump.

Procureur général des Etats-Unis : Michelle Obama

Comment mieux apaiser une Amérique fracturée qu'en réconciliant les clans Obama et Trump. En amenant Michelle Obama dans son cabinet aux côtés d'Ivanka Trump, Kanye West pourrait se mettre les supporters des deux familles dans la poche. En plus de cela, l'ancienne Première dame est une juriste accomplie, engagée politiquement, qui a toutes les qualités pour devenir Procureure générale des Etats-Unis (équivalent de ministre de la Justice). Pour elle aussi, il s'agirait d'un premier pas vers sa propre carrière politique, avant une candidature pour la présidentielle. De quoi nous donner une primaire démocrate opposant Michelle Obama, Jay-Z et Alexandria Ocasio-Cortez en 2028 ? Qu'on se le dise, le futur de la politique américaine ne manquera pas d'intérêt.

