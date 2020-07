Les Etats-Unis se retirent formellement de l'Organisation mondiale de la santé

Le président Donald Trump a retiré officiellement les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qu'il accuse d'avoir mal géré la pandémie de coronavirus.

Selon CNN, la lettre adressée aux Nations Unies par les Etats-Unis est très courte et consiste seulement en trois phrases annonçant le retrait des Etats-Unis pour un an.

L'adiministration Trump en a d'abord informé le Congrès, dont le sénateur Robert Menendez, le patron de la commission des affaires étrangères du Sénat, qui a tweeté l'information, ajoutant : «Cela n'a rien à voir avec la protection des Américains, ça laisse la population malade et notre pays isolé.»

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic. To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

Cela fait un moment que l'OMS est dans le viseur de Donald Trump. Ce dernier estime en effet que les Etats-Unis, principal contributeur, payent trop, et que l'organisation a été trop permissive avec la Chine, pays où l'épidémie a commencé.

«Cette décision est irresponsable, imprudente et totalement incompréhensible», a également déploré de son côté le député démocrate Eric Swalwell.

This decision is irresponsible, reckless, and utterly incomprehensible. Withdrawing from the @WHO in the midst of the greatest public health crisis of our lifetime is a self-destructive move. More Americans will be hurt by this careless choice. https://t.co/OeSoLikR4f

— Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) July 7, 2020