Les plus vieux frères siamois du monde sont morts à 68 ans

Ils étaient des stars locales. Ronnie et Donnie Galyon, les frères siamois les plus vieux du monde, sont décédés ce week-end à l'âge de 68 ans à Dayton, dans l'Ohio, dans le nord-est des Etats-Unis.

Hospitalisés depuis mercredi dans un hospice à Dayton, ils sont morts de cause naturelle, selon le médecin légiste du comté. Lors de leur naissance, leurs parents ne s'attendaient pas à avoir des jumeaux. Ils sont venus au monde le 28 octobre 1951, liés au niveau de l'abdomen, du sternum à l'aine. Ils avaient chacun deux bras et deux jambes, un cœur, des poumons et un estomac. Mais ils partageaient les mêmes organes digestifs inférieurs, un anus et un pénis, contrôlé par Donnie.

En 2014, peu avant leur 63ème anniversaire, ils ont battu le record de longévité pour des frères siamois, jusque-là détenu par Chang et Eng Bunker, deux Chinois nés en Thaïlande en 1811. «C'est ce dont Donnie et moi avons toujours rêvé, et nous espérons battre le record, car nous en rêvons depuis que nous sommes enfants», avait déclaré Ronnie peu avant qu'il entre avec son frère dans le livre Guinness des records.

Artistes de Cirques et de carnavals

Les siamois de Beavercreek, dans l'Ohio, ont passé une grande partie de leur vie sur les routes. Dès l'âge de 3 ans, leur père les a fait se produire dans des numéros de cirque et dans des carnavals à travers les Etats-Unis et le Canada, pour soutenir financièrement leur grande famille de neuf frères et sœurs. D'abord en tant que bêtes de foire, puis ensuite en réalisant des tours de magie. Ils se sont finalement retirés du monde du spectacle en 1991, à l'âge de 39 ans, pour retourner dans leur région natale, à Dayton, et ainsi se rapprocher de leur frère Jim, de onze ans leur cadet.

En 2010, Donnie et Ronnie ont eu des ennuis de santé, les obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Leurs voisins à Dayton ont alors levé des fonds et plus de 200 volontaires les ont aidés à construire une annexe à la maison de leur frère Jim et de son épouse Mary, adaptée à leur handicap. «Je suis reconnaissant envers la communauté pour ce qu'elle a fait pour aider Ronnie et Donnie à emménager dans leur maison. Cela leur a permis de vivre avec leur famille au cours des dix dernières années», a tenu à remercier Jim après leur décès.

