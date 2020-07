Coronavirus : Jair Bolsonaro pense pouvoir guérir grâce à l’hydroxychloroquine

Contaminé par le coronavirus, le président brésilien Jair Bolsonaro a révélé mardi suivre un traitement à base d'hydroxychloroquine, un médicament controversé promu par le professeur Didier Raoult en France mais dont l'OMS affirme qu'il est inefficace. «Je fais confiance à l'hydroxychloroquine», a affirmé le chef d'Etat d'extrême droite dans une vidéo publiée sur Facebook.

«Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, donc ça marche certainement», a déclaré Jair Bolsonaro face caméra, tout en avalant un comprimé d'hydroxychloroquine avec un verre d'eau. «Nous savons aujourd'hui qu'il existe d'autres remèdes qui peuvent aider à lutter contre le coronavirus. Nous savons qu'aucun d'entre eux n'a d'efficacité scientifiquement prouvée, mais je suis une personne de plus pour qui cela (l'hydroxychloroquine, ndlr) fonctionne», a ajouté ce fervent défenseur de ce dérivé de la chloroquine, un antipaludéen.

Quelques heures plus tôt, lors d'une interview à plusieurs chaînes de télévision brésilienne, l'ancien officier militaire de 65 ans avait déjà défendu l'hydroxychloroquine, juste après avoir révélé sa contamination au Covid-19. «J'ai fait une radio à l'hôpital (...) et mes poumons étaient propres. Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine (un antibiotique, ndlr) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien», a déclaré celui qui ne cesse de minimiser la pandémie de coronavirus, pourtant responsable de la mort de près de 67.000 personnes au Brésil, soit le deuxième total le plus élevé du monde derrière les Etats-Unis (130.000 décès).

Autorisée au Brésil mais bannie aux Etats-Unis et en France

«Je me suis senti mal, mais si j'avais pris de l'hydroxychloroquine de façon préventive, je ne présenterais aucun symptôme», a-t-il même assuré, semblant regretter de ne pas avoir fait le même choix que Donald Trump, dont il est proche. En mai dernier, le président américain avait révélé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif, avant d'affirmer quelques jours plus tard qu'il avait arrêté.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont retiré mi-juin l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, alors que ce médicament est recommandé par le gouvernement brésilien, y compris pour des patients aux symptômes légers. Samedi, l'OMS a quant à elle annoncé qu'elle mettait un terme à ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine en raison de son manque d'efficacité. En France, sa prescription pour traiter le coronavirus n'est plus autorisée depuis fin mai, malgré le lobbying intense en sa faveur du professeur marseillais Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universaire (IHU) Méditerranée Infection.

