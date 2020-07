J.K. Rowling et Salman Rushdie dénoncent la culture de l'effacement

Après les critiques subies pour ses propos sur les personnes transgenres, J.K. Rowling continue de prendre la parole dans des dossiers profondément clivants. Avec 153 auteurs et universitaires, dont Salman Rushdie, elle a signé une lettre ouverte dénonçant la culture de l'effacement, ou la «cancel culture» en anglais.

Parmi les autres signataires de ce texte publié dans Le Monde et Harper's magazine, l'on peut par exemple citer Margaret Atwood (auteure de The Handmaid's Tale), ou encore le joueur d'échecs Garry Kasparov. S'ils reconnaissent le bien fondé des luttes pour l'égalité raciale et sociale, qui rythment l'actualité des dernières semaines dans le monde, ils s'interrogent sur l'intensification «de postures morales et d’engagements politiques qui risquent d’affaiblir les règles du débat public».

I was very proud to sign this letter in defence of a foundational principle of a liberal society: open debate and freedom of thought and speech.https://t.co/noh8VRHMyN

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 7, 2020