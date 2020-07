Un site s'excuse après avoir vendu des tapis de prière musulmans comme des tapis de décoration

Shein, un célèbre site de vente en ligne, a été contraint de s'excuser après avoir proposé à la vente des tapis de prière musulmans présentés comme de banales étoffes purement décoratives.

Ce descriptif a heurté une partie de la communauté musulmane qui a dénoncé la vente de cet objet hautement sacré puisqu'il permet aux musulmans de prier. «En tant que musulmans, nous ne portons pas nos chaussures dessus. Nous le rangeons dans un endroit propre, pour une utilisation régulière afin de nous connecter à Dieu», a expliqué à Teen Vogue Khadija Rizvi, première à avoir repéré et relayé sur les réseaux sociaux, cette vente polémique.

What in the cultural appropriation is this??





How you going to steal our culture, give it a whole new name and not even use a south asian model?





Adding the word ‘Tribal’ in there because it looks ethnic. ANYTHING but give credit to the culture.@SHEIN_official #sheinban #china pic.twitter.com/KHT3ap56dq

— S Khadija R (@skhadijar) July 1, 2020