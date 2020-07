Climat : Il n'y a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère depuis 15 millions d'années

La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre s'approche d'un niveau jamais vu depuis 15 millions d'années, selon une étude.

Si le taux d'augmentation antérieur à la période de confinement se maintenait, le taux de C02 dans l'atmosphère passerait d'ici à cinq ans à 427 ppm (parties par million), selon l'étude parue dans la revue Nature. Ce qui correspond au pic probable de la période de réchauffement du milieu du Pliocène il y a 3,3 millions d'années, période passée la plus récente de réchauffement planétaire soutenu. Les températures étaient alors de 3 ° à 4 °C plus élevées et le niveau des mers de 20 mètres plus haut qu'aujourd'hui.

«Un des résultats frappants obtenus est que la partie la plus chaude du Pliocène présentait entre 380 et 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère», a déclaré l'un des auteurs, Thomas Chalk. Et pour cause : «Ce chiffre est similaire à la valeur actuelle d'environ 415 ppm, ce qui montre que nous sommes à des niveaux qui, dans le passé, étaient associés à une température et à un niveau de la mer nettement plus élevés».

Un enjeu mondial

«Cette étude montre, avec un haut niveau de compétence scientifique, l'énorme défi qui nous attend pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris sur le changement climatique, à savoir maintenir la hausse de la température mondiale au cours de ce siècle bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température encore plus, à 1,5 °C», a déclaré le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas. En effet, la pollution liée au CO2 est une des principales causes du réchauffement climatique.

L'augmentation constante des températures dans l'ère actuelle a été soulignée le 9 juillet par une nouvelle collaboration internationale, coordonnée par l'OMM et dirigée par le Met Office du Royaume-Uni. Dans ce qui sera la première prévision climatique quinquennale, mise à jour annuellement, les scientifiques ont noté qu'il y a 20 % de chance que les températures mondiales atteintes soient temporairement supérieures de 1,5 °C au niveau préindustriel avant 2025.

