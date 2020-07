L’Histoire des LGBT+ enseignée à l’école en Ecosse, une première

C'est une première dans le monde. En Écosse, les programmes scolaires comprendront désormais des cours sur les droits de la communauté LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queers et intersexués).

Dès la rentrée de septembre, tous les élèves scolarisés dans une école publique seront notamment éduqués sur les luttes contre l'homophobie, la transphobie, et la biphobie, mais aussi sur des sujets tels que le mariage homosexuel, ou encore la parentalité homosexuelle, rapporte Gaytimes.

«L'Écosse est déjà considérée comme l'un des pays les plus progressistes d'Europe en matière d'égalité LGBTI. Je suis ravi d'annoncer que nous serons le premier pays au monde à intégrer l'éducation inclusive LGBTI dans le programme», a déclaré dans un communiqué John Swinney, vice-premier ministre et secrétaire à l'Éducation.

Cette campagne, qui a convaincu le gouvernement écossais, a été menée en 2018 par l'organisme Time for Inclusive Education (TIE). «C'est une victoire monumentale pour notre campagne, et un moment historique pour notre pays. L'implémentation des cours sur la communauté LGBT dans le système éducatif est une première dans le monde. Dans une période d'incertitude mondiale, cette décision envoie un message fort et clair aux jeunes qui s'identifient comme LGBTI : votre vie a de la valeur en Ecosse», a expliqué Jordan Daly, le cofondateur de TIE.

Trois décennies plus tôt, en 1988, le Royaume-Uni introduisait «La Section 28», article polémique qui préconisait aux écoles de ne pas «promouvoir intentionnellement l'homosexualité ou publier de documents dans l'intention de promouvoir l'homosexualité». Ce texte a été abrogé le 21 juin 2000 en Écosse, et en 2003 dans le reste du Royaume-Uni.

