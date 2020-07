Un ours parcourt plus de 600 km aux États-Unis pour trouver l’amour

Bruno cherche l’amour. Cet ours n’a pas hésité à parcourir plus de 600 km à travers les Etats-Unis, entre le Wisconsin et le Missouri, pour trouver une femelle.

En période de reproduction, les ours sont effectivement prêts à tout, quitte à faire des centaines de kilomètres. Mais cette escapade inquiète les autorités américaines, car certains citoyens ont décidé de suivre Bruno dans son périple.

Ainsi, un groupe Facebook intitulé «Keeping Bruno Safe» (traduire «Garder Bruno en sécurité»), regroupe 150.000 membres qui suivent et filment l’animal. Des vidéos sont régulièrement publiées sur le réseau social, montrant l’ours dans diverses situations.

Bien que cela parte d’une bonne intention, il n'est pas très rassurant de voir ainsi autant de monde s'approcher de ce carnivore... Il en va de la sécurité de la population mais aussi du bien-être de l'animal. Les autorités ont donc demandé aux habitants de rester à 100m de lui.

Le pauvre ours, qui s’est senti stressé et menacé par ceux qui le traquaient, a dû être pris en charge quelques jours dans un zoo pour reprendre des forces, avant d'être relâché dans un parce naturel afin de poursuivre sa quête de l'amour.

La police de l’Illinois a donc décidé de s’organiser pour suivre Bruno et faciliter ses déplacements, en l’aidant à traverser les routes et les endroits où la population est importante.