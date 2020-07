Starbucks poursuivi par une Musulmane pour avoir écrit «Daesh» sur son gobelet

Aux Etats-Unis, une Musulmane a porté plainte contre Starbucks pour discrimination, le 6 juillet, auprès du département des droits de l'homme du Minnesota. Pour motif : un café de l'enseigne a écrit «ISIS», le nom anglais de Daesh, sur une tasse, au lieu de son nom.

La musulmane prénommée Aishah est représentée par la section du Minnesota du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR-MN). «Au moment où je l'ai vu, j'ai été submergée par beaucoup d'émotions. Je me suis sentie rabaissée et tellement humiliée. C'est un mot qui brise la réputation des musulmans dans le monde entier. Je ne peux pas croire qu'à notre époque, quelque chose comme cela puisse être considéré comme acceptable. Ce n'est pas acceptable», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision américaine CNN.

Le dirigeant et gérant du café en question, le Starbucks de St. Paul situé dans le Minnesota, a quant à lui parlé d'une erreur dans une déclaration publiée par l'entreprise : «Nous avons enquêté sur la question et nous pensons qu'il ne s'agissait pas d'un acte délibéré mais d'une erreur malheureuse qui aurait pu être évitée avec plus de précisions».

Toutefois, cette explication n'a pas convaincu Aishah : «Quand elle a demandé mon nom, je l'ai lentement répété plusieurs fois. Il est absolument impossible qu'elle ait pu l'entendre en tant qu'ISIS [Islamic State of Iraq and Syria, ndlr]. Aishah n'est pas un nom inconnu et je l'ai répété plusieurs fois».

Après réception de sa commande au comptoir, la femme avait demandé à voir le directeur, sans succ§s. A la place, elle avait reçu une boisson gratuite, ainsi qu'une carte cadeau de 25 dollars.

Retrouvez toute l'actualité sur Starbucks ICI