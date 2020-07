TikTok : un chant antisémite cumule 6,5 millions de vues avant d'être supprimé

L'algorithme de TikTok favorise-t-il le partage de contenu offensant ? C'est en tout cas ce que craignent certains experts après la large diffusion sur le réseau social d'une chanson aux paroles clairement antisémites, associée à des contenus reprenant l'idéologie nazie.

«Nous allons faire un voyage dans un endroit appelé Auschwitz, c’est l’heure de la douche», pouvait-on notamment entendre au cours du morceau. Une référence directe au camp d'extermination d'Auschwitz, le plus grand complexe concentrationnaire de l'Allemagne nazie, au sein duquel plus d'un million de personnes, en majorité de confession juive, ont été exterminées.

.@tiktok_us removes videos featuring song lyrics “We’re going on a trip to a place called #Auschwitz, it’s shower time”, but only after its own algorithm meant they were viewed over 6.5 million timeshttps://t.co/7F5tvwbh4v

— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) July 8, 2020