Vidéo : de fortes turbulences sèment la panique parmi les passagers d'un avion

Pris dans de violentes turbulences, des passagers d’un avion ont sans doute pensé que leur dernière heure était arrivée, samedi lors d’un vol entre Riyad (Arabie Saoudite) et Srinagar (Inde).

A environ dix minutes de l’atterrissage, l’appareil de la compagnie IndiGo a été fortement secoué, comme le rapporte le site Mirror Online. La séquence a été enregistrée par plusieurs passagers. Sur l’une des vidéos, visible sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux crient, quand d’autres prient.

Kashmir bound flight from Riyadh hits Air Turbulence (clouds) before landing at Srinagar Airport. Excellent work done by pilot. All passengers are safe. #aviation pic.twitter.com/J8e4zO5Tkn

— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) July 12, 2020