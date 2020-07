L'actrice Kelly Preston, l'épouse de John Travolta, est décédée à 57 ans

La comédienne Kelly Preston, le femme de John Travolta, est décédée à l’âge de 57 ans d’un cancer du sein contre lequel elle se battait depuis deux ans.

L’acteur américain de 66 ans a annoncé la triste nouvelle ce dimanche 12 juillet dans un message publié sur son compte Instagram.

«C'est le coeur très lourd que je vous informe que ma splendide épouse Kelly a perdu le combat qu'elle menait depuis deux ans contre un cancer du sein. Elle s'est courageusement battue avec l'amour et le soutien de nombreuses personnes.», a écrit la star de l'iconique film musical «Grease».

«On se souviendra toujours de l’amour et de la vie de Kelly. Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre élan d’amour dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure de notre guérison. Tout mon amour», a poursuivi John Travolta.

mère de trois enfants

Kelly Preston avait décroché son premier rôle en 1985, dans la comédie romantique «Mischief». Durant sa carrière, elle a joué dans plus de 45 films et séries télévisées.

Parmi eux, «Jerry Maguire», où jouaient également Tom Cruise et Renee Zellweger, «Pour l'amour du jeu», «Mister G», ou encore «Twins», aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. En 2018, elle avait également partagé l'écran avec son mari dans «Gotti», de Kevin Connolly, son dernier film.

Né le 13 octobre 1962 à Honolulu, à Hawaï, l'actrice avait rencontré John Travolta sur le tournage du film «The Experts» en 1987. Quatre ans plus tard, en 1991, ils s'étaient mariés à Paris. Le couple a eu trois enfants : Ella Bleue, Benjamin et Jett, le fils aîné, décédé en 2009 à l’âge de 16 ans.