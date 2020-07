Le pédophile français accusé d'abus sur 300 enfants indonésiens s'est suicidé

Il avait été arrêté le mois dernier à Djakarta, en Indonésie, alors qu'il se trouvait dans une chambre d'hôtel avec deux filles mineures. Le Français de 65 ans soupçonné d'abus sur plus de 300 enfants en Indonésie est mort dimanche soir après s'être pendu jeudi dans sa cellule.

«Il a effectué une tentative de suicide jeudi puis, après avoir été découvert par (les gardiens) nous avons tenté de l'aider, a déclaré un porte-parole de la police. Il est mort hier soir.» Une autopsie va être pratiquée.

François Abello Camille, originaire de région parisienne, était poursuivi pour agressions sexuelles et relations sexuelles avec mineurs, et avait avoué. Des images de plus de 300 enfants âgés de 10 à 17 ans ont été retrouvées sur son ordinateur. Il risquait la prison a perpétuité, la castration chimique, voire la peine de mort.

L'homme se serait rendu à plusieurs reprises en Indonésie ces cinq dernières années. Il aurait agi toujours selon le même procédé : après avoir installé un studio photo dans sa chambre d'hôtel, «il attirait les mineurs en leur offrant de travailler comme modèles», comme l'a indiqué le chef de la police de Djakarta.

«Ceux qui acceptaient des rapports sexuels étaient payés entre 250.000 et un million de roupies (10 à 60 euros), a ajouté ce dernier. Et ceux qui refusaient étaient battus.»