Près de 10 millions d'enfants risquent de ne jamais retourner à l'école selon une ONG

Près de 10 millions d'enfants dans le monde pourraient ne jamais retourner à l'école après le confinement en raison des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, a affirmé lundi 13 juillet l'ONG britannique Save the Children.

Avant la pandémie, 258 millions d'enfants et adolescents se trouvent déjà en dehors du système éducatif dans le monde. Jusqu'à 1,6 milliard d'élèves ont dû quitter les cours (de l'école à l'université) à cause de la pandémie, selon le rapport.

«Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une génération entière d'enfants aura vu son parcours scolaire bouleversé», souligne Save the Children dans son rapport.

L'association, qui appelle gouvernements et donateurs à agir face à cette «urgence éducative mondiale», estime que jusqu'à près de 9,7 millions d'élèves risquent de quitter les bancs de l'école pour toujours d'ici à la fin de l'année.

Sans cela, les inégalités qui existent déjà «exploseront entre les riches et les pauvres, et entre les garçons et les filles», a déclaré dans un communiqué Inger Ashing, directrice générale de Save the Children.

Millions of children won’t go back to school after COVID-19, with girls and refugees especially at risk. We need to invest now in getting every last child back learning.





New @save_children report: https://t.co/ZL8y3Uo5k7 #SaveOurEducation pic.twitter.com/ZoX00Ouuk3

— Save the Children International (@save_children) July 13, 2020