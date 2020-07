Une carte de paiement bientôt lancée en Europe pour les personnes transgenres

D’ici à la fin de l’année, l’entreprise américaine Mastercard va introduire en Europe une carte de paiement baptisée «True Name», permettant aux personnes transgenres et non binaires d’utiliser le nom de leur choix.

Avec cette carte, lancée avec succès aux États-Unis en 2019, Mastercard veut offrir la possibilité à chacun de refléter sa véritable identité et entend faciliter l’expérience d’achat du quotidien, le nom imprimé sur la carte pouvant être «source de vulnérabilité, de gêne», et de discrimination, est-il indiqué dans un communiqué.

«Nous lançons un appel à nos partenaires en France pour lancer True Name qui permettrait aux personnes trans et non binaires de reconnaître leur véritable identité sur leur carte de paiement», a déclaré Solveig Honoré-Hatton, Directrice Générale de Mastercard France.

«True Name», qui ne requiert aucune demande de conformité supplémentaire au-delà de ce qui existe déjà pour les programmes de cartes de paiement, s’impose ainsi comme une solution alternative pour toutes les personnes qui renoncent à s’engager dans un processus de changement d’état civil, souvent long, coûteux, et complexe.

«Nos noms définissent ce que nous sommes et pour des millions de personnes au sein de la communauté LGBT+, la carte de paiement ne reflète pas leur véritable identité. En tant qu’alliés de la communauté LGBT+ nous avons la possibilité d’insuffler un changement réel et significatif qui permet d’apporter une réponse à ce problème», a expliqué de son côté Mark Barnett, Président Europe pour Mastercard.