Vidéo : le chauffeur précipite volontairement son bus dans un lac et fait 21 morts

Son bus avait fini sa course dans un lac, tuant 21 personnes le 7 juillet dernier à Anshun, ville de la province pauvre du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Un drame déjà terrible qui prend une autre dimension aujourd'hui puisque la police locale affirme que le chauffeur a agi délibérément.

Sur des images de vidéosurveillance diffusées par les autorités, le véhicule change brutalement de trajectoire et traverse le sens de circulation opposé avant de défoncer une barrière de sécurité et de plonger dans un lac situé en contrebas d'une petite pente.

A bus fell into a lake in Anshun in China's Guizhou Province. Rescue is underway and the number of casualties is unknown pic.twitter.com/yNMBt6wjo8

— China Xinhua News (@XHNews) July 7, 2020