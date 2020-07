Vidéo : l'incendie spectaculaire d'un navire de l'armée américaine

Un incendie, survenu après une explosion, s'est déclaré à bord d'un navire de l'armée américaine à San Diego, au Texas.

Le feu s'est déclaré dimanche 12 juillet sur le navire d'assaut amphibie USS Bonhomme Richard, qui subissait des opérations de maintenance, amarré dans la base militaire de la ville californienne.

DEVELOPING: Eleven sailors transported to hospital with minor injuries after explosion on San Diego naval ship.





Fire broke out aboard the USS Bonhomme Richard around 9 a.m. local time, officials said. https://t.co/4PJxuHWjkF pic.twitter.com/52X00QvLqz — ABC News (@ABC) July 12, 2020

L'explosion, dont les causes restent inconnues, s'est produite alors que 160 marins se trouvaient à bord du navire long de 250 mètres, qui sert à déployer des hélicoptères et des véhicules amphibies. Selon les forces navales américaines, 17 militaires et quatre civils ont été légèrement blessés et conduits à l'hôpital.

Plusieurs pompiers ont également subi des brûlures et inhalé de la fumée, selon les médias américains. Le navire pourrait brûler «jusqu'à la ligne de flottaison», selon le chef des pompiers de San Diego, interrogé par CNN.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Tout autour de ce géant des mers, des bateaux-pompes des soldats du feu combattaient l'incendie à l'aide de leurs canons à eau.