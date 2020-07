Coronavirus : Banksy exhorte à sa manière les usagers du métro à porter un masque

Banksy s'y met aussi. Dans son dernier clip publié sur son compte Instagram, le street-artiste exhorte les usagers du métro londonien à porter le masque, alors que le pays est également frappé par la pandémie de coronavirus.

Dans cette vidéo de plus d'une minute, intitulé «Si t'as pas de masque, t'as rien compris», un homme vêtu d'une combinaison et de lunettes de protection, dont l'apparence peut faire penser à un homme de nettoyage entre dans le «Tube» puis dans un wagon.

Mais armé d'un pochoir et d'un pulvérisateur, Banksy ne désinfecte non pas la rame mais la repeint avec des rats jouant avec des masques chirurgicaux. Quand l'un des rongeurs l'utilise comme parachute, un autre abuse du gel hydroalcoolique, jusqu'à repeindre l'une des parois du wagon.

Le clip se termine sur un double message, dont l'une partie se lit sur le mur d'un quai et l'autre sur les portes d'une rame refermées : «Je me suis confinée, mais je me relève».

L'oeuvre est un écho aux dernières déclarations de Boris Johnson, demandant aux Britanniques de porter un masque dans les magasins et supermarchés, dès le 24 juillet prochain, sous peine d'être verbalisé.