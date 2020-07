Espagne : un touriste chute mortellement du 7e étage de son hôtel et tue un homme en terrasse

Un double drame. Un touriste britannique en vacances à Marbella, en Espagne, a chuté du balcon de sa chambre d'hôtel, située au 7e étage, vers 2h du matin samedi 11 juillet. Plus de vingt mètres plus bas, il a atterri sur un Espagnol attablé en terrasse.

Antonio Gonzalez, un père de famille espagnol de 43 ans, prenait un verre avec son épouse et des amis sur la terrasse de l'hôtel cinq étoiles Gran Melia Don Pepe, dans la station balnéaire de la Costa del Sol, quand Tony Holmes, 49 ans, est tombé sur lui.

Une enquête a été ouverte par la police de Malaga pour déterminer si la chute de ce Britannique, en vacances en Espagne avec sa famille, était involontaire ou bien s'il s'agissait d'un suicide. Cette seconde piste serait privilégiée par les enquêteurs, selon les médias espagnols.

«J'ai tellement de questions auxquelles je veux répondre. Nous ne voulons en parler à personne pour le moment car nous n'avons pas de réponses, nous n'avons que des questions», a réagi la mère de Tony Holmes, citée par le Guardian.

«Un mauvais rêve»

La fille du quadragénaire britannique, Chantelle, a rendu hommage à son père dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Je ne sais même pas comment je vais pouvoir vivre sans toi papa, j'espère que tu sais à quel point je t'aime et que je ferai tout pour toi. J'aimerais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve», a-t-elle écrit.

Les proches d'Antonio Gonzalez, propriétaire d'une salle de sport, ont également fait part de leur choc et de leur profond chagrin. «Parfois, la vie emporte des gens qui le méritent le moins, dans les circonstances les plus stupides et irréalistes. Repose en paix mon ami. Marbella ne t'oubliera pas», a tenu à témoigner Ivan, un ami d'Antonio.