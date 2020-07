Goya : pourquoi la marque est boycottée aux Etats-Unis

Des compliments qui ne passent pas. La société alimentaire Gaya Foods, première dans les produits destinés aux hispaniques des États-Unis, essuie des appels au boycott après les propos élogieux tenu jeudi par son PDG à l’égard de Donald Trump.

«Nous sommes bénis d’avoir un dirigeant tel que le président Donald Trump qui est un formidable bâtisseur», avait notamment déclaré Robert Unanue lors de son invitation à la Maison Blanche.

Depuis, de nombreuses personnalités hispaniques ont relayé les nombreux appels au boycott lancés sur les réseaux sociaux comme #BoycottGoya ou #Goyaway, a rapporté Libération.

I hope y’all had a good day and remember to boycott Goya. Here’s a recipe for a sazón that doesn’t taste racist! #BoycottGoya pic.twitter.com/gYQ5VTGJA9

— Montse Gonzalez (@montseowhateva) July 13, 2020