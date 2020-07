Une solution radicale. Exaspéré par le comportement de certains clients ne respectant pas la distanciation physique, pourtant obligatoire en ces temps de pandémie de coronavirus, Johnny McFadden, un patron de pub britannique, a installé une clôture électrique autour de son bar.

«Avant la clôture, les gens ne respectaient pas les consignes de distanciation physique et faisaient ce qu'ils voulaient, mais maintenant, les gens font attention. C'est pour le bien de tous», a raconté au Cornwall Live le gérant du Star Inn, situé dans la petite commune de St Just, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui comme tous les pubs du Royaume-Uni a pu rouvrir ses portes le 4 juillet dernier.

Destinée à protéger en particulier le personnel servant les clients au comptoir, cette barrière est signalée par un petit écriteau jaune, sur lequel il est écrit : «Attention barrière électrique.»

#SocialDistancing at it best in Star Inn #StJust #Cornwall a real electric bar, many’s a sheep running around the roads tonight, only a #McFadden would think of this ... #Cornish #StaySafe pic.twitter.com/JsbE2d6jzy

— Alan Dwan (@Alan_J_Dwan) July 11, 2020