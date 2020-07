Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell est mariée et refuse d'identifier son conjoint

Ghislaine Maxwell, qui a plaidé non-coupable le 14 juillet pour trafic de mineures et incitation à la prostitution, est mariée mais a refusé de divulguer l'identité de son conjoint devant un juge fédéral de Manhattan, selon les procureurs.

«La défenderesse ne fait aucune mention de la situation financière ou des actifs de son conjoint dont elle a refusé de fournir l'identité aux services de la justice», a déclaré l'assistante du procureur américain à propos de l'ancienne collaboratrice et amante de Jeffrey Epstein accusée d'avoir recruté des jeunes filles, dont des mineures, pour le financier arrêté en juillet et mort en prison en août dernier, rapporte The Guardian.

En attendant son procès, les procureurs ont décidé de laisser Ghislaine Maxwell en détention. Cela, malgré sa demande d'être libérée sous caution avec une proposition de garanties à hauteur de cinq millions de dollars. La procureure fédérale de Manhattan, Audrey Strauss, craint que la personnalité de la jet-set s'évade, du fait qu'elle ait été interpellée le 2 juillet dans le New Hampshire après des mois de cavale.

La date d'ouverture du procès est fixée au 12 juillet 2021 et celui-ci devrait durer deux semaines. La femme de 58 ans risque la prison à vie si elle est reconnue coupable de l'ensemble des chefs d'accusation à son encontre.

Des informations sur sa cavale

S'ils ignorent donc l'identité du conjoint de Ghislaine Maxwell, les procureurs ont appris comment celle-ci a fini par vivre sur le domaine de Bradford, dans le New Hampshire, où elle avait été arrêtée. La femme, qui selon l'acte d'accusation était présente et a même régulièrement participé à des rapports entre Jeffrey Epstein et des adolescentes, se serait faite passer pour une journaliste prénommée Janet Marshall.

«Après l'arrestation de Maxwell, l'agent immobilier a vu une photo de celle-ci dans les médias et a réalisé que la personne qui s'était présentée comme Janet Marshall était l'accusée Ghislaine Maxwell», a indiqué l'assistante du procureur.