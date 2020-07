Coronavirus : la fortune des super-riches a augmenté pendant la crise

La crise économique profonde et les difficultés auxquelles est confrontée la majeure partie de la population mondiale en raison de la pandémie de coronavirus ne concernent pas les «super-riches». Plus des trois quarts des familles les plus riches de la planète ont vu leur fortune s'accroître depuis le début de la période.

Selon le rapport de la banque suisse UBS sur les «Family offices» (des structures regroupant les avoirs d'une même famille fortunée, créés dès le XIXe siècle par la famille Rockfeeller, notamment), 77% des familles les plus fortunées du monde, qui possèderaient en moyenne 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros), ont vu leurs investissements financiers prendre de la valeur durant «l'un des moments les plus volatils de l'histoire des marchés financiers», rapporte le Guardian.

Sur les 121 familles étudiées par le rapport, 93 ont ainsi pu se féliciter d'avoir atteint ou battu leurs objectifs financiers lors de l'année fiscale s'achevant en mai 2020. 24 de ces familles «super-riches» seraient ainsi à la tête de fortunes estimées à plus de 3 milliards d'euros.

Selon les analystes d'UBS, si ces familles s'en sortent aussi bien en temps de crise, c'est parce qu'ils ont assez d'argent pour «gérer et accepter le risque comme aucun autre investisseur» : «Ils s'en tiennent à leurs plans, même lorsque la volatilité du marché est au plus haut. Ils gardent leurs positions. Ils sont disciplinés». «C'est le fait de rater une opportunité qui donne des maux de tête à ce type de clients, explique également le rapport. Pas les pertes à court-terme».

Comme l'avait souligné un autre rapport plus tôt dans le mois, il semblerait ainsi que la crise économique liée au coronavirus n'ait pas pénalisé les plus riches tout en frappant durement les plus pauvres. La pauvreté pourrait ainsi toucher près d'un demi-milliard de personne supplémentaires, soit près de 8% de la population mondiale.

Ce, alors que dans le même temps le nombre de «super-riches» continue d'augmenter, 500.000 personnes dans le monde étant même considérées comme «ultra-riches», avec des fortunes supérieures à 30 milliards d'euros. S'ils étaient réunis dans un seul pays, ces «ultra-riches» représenteraient plus que les populations d'Islande, de Malte et du Belize réunies.