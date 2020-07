Donald Trump change de directeur de campagne en vue de la présidentielle

Un changement nécessaire ? Alors que Donald Trump enchaîne les déconvenues depuis plusieurs semaines, le président américain a annoncé un changement dans son équipe de campagne. Bill Stepien, qui était jusqu'alors adjoint, remplace l'ancien directeur Brad Parscale.

Il faut dire que si la gestion de la crise du coronavirus ainsi que les révélations dans un livre de son ancien conseille John Bolton ne jouent pas en sa faveur, le fiasco de son dernier meeting à Tulsa le 20 juin dernier a clairement mis en lumière les difficultés de Donald Trump sur le terrain de la campagne. Critiqué pour avoir organisé ce discours en pleine pandémie, le pensionnaire de la Maison Blanche a ensuite été moqué pour ne pas avoir rempli les tribunes de la salle.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020