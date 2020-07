Ecosse : Un étudiant grec fait 3.500 kilomètres à vélo pour rentrer chez lui pendant le confinement

Quand le mal du pays devient invivable. Kleon Papadimitriou, un étudiant grec de 20 ans qui se trouvait en Ecosse pendant le confinement, a pris la décision de rejoindre son pays natal à vélo.

Pour réussir cet exploit long de 3.500 km environ, il a dû traverser toute l'Europe et parvenir à Athènes. Il lui semblait en effet très difficile de rester enfermer à Aberdeen, où il fait ses études, loin de sa famille et de ses proches. Dans l'incapacité de prendre un avion, le vélo lui est apparu comme la seule option. Le voyage s'est donc déroulé du 10 mai au 27 juin.

Sur son vélo, il n'était en possession que d'une tente, quelques vivres, un sac de couchage et du matériel pour faire des réparations en cas de casses. Ses parents pouvaient le suivre presque en temps réel via une application, et il publiait régulièrement du contenu sur son compte Instagram.

Ecosse, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie puis enfin Grèce, tels sont les pays traversés tout au long de son périple. Mais tout n'a pas été si simple pour cet étudiant qui n'est pas nécessairement un athlète au départ. Il a notamment expliqué au New York Times avoir des regrets les premiers jours, au point d'en pleurer à certains moments.

«J'ai appris beaucoup de choses à propos de moi, comment me comporter dans des situations difficiles, quand je n'avais pas le moral, ou encore à quel point certaines relations sont importantes», a-t-il expliqué. Arrivé en Grèce le 25 juin et rejoint par ses parents à la descente du bateau, il a réalisé les derniers jours et kilomètres avec eux. Pas nécessairement dégouté du vélo après le voyage de 48 jours, il déclare qu'il aimerait faire un autre périple de ce type dans le futur, voire plus long.