Espace : de nouvelles images spectaculaires du soleil dévoilées

Les premières photos du soleil prises par le téléscope spatial Solar Orbiter ont été dévoilées ce jeudi 16 juillet. L'événement était extrêmement attendu par les astronomes.

Les scientifiques suivaient le parcours de l'appareil avec une attention extrême depuis son lancement, en février dernier. Après une phase d'approche de plusieurs mois, il vient de passer à proximité du soleil. De quoi obtenir des images saisissantes, présentées par l'agence spéciale européenne :

Et voici les premières images du Soleil prises par #SolarOrbiter...#TheSunUpClose pic.twitter.com/ii76NE3V8y — ESA France (@ESA_fr) July 16, 2020

Ce sont les plus proches clichés jamais réalisés car la sonde et ses six téléscopes ont pu s'approcher à 77 millions de kilomètres de l'astre brûlant.

Ces observations ont d'ailleurs permis de mettre au jour un nouveau phénomène, appelé «feu de camp». D'après les premières observations, il pourrait s'agir d'éruptions solaires miniatures :

Les feux de camp pourraient être une version miniature des éruptions solaires, ou résulter de mécanismes différents... Il se pourrait aussi qu'ils contribuent à l’un des phénomènes les plus mystérieux à propos du Soleil, le chauffage de la couronne solaire. #TheSunUpClose pic.twitter.com/qv1lubQvLW — ESA France (@ESA_fr) July 16, 2020

«Ces "feux de camps" n'ont pas d'impact individuellement mais lorsqu'on additionne leur effet tout autour du Soleil, ils pourraient être la principale source de chaleur de la "couronne solaire"», explique Frédéric Auchère, de l'Institut français d'astrophysique spatiale (IAS) l'un des principaux chercheurs du projet.

La «couronne solaire» est la partie de l'atmosphère du Soleil qui s'étend dans l'espace et produit de la chaleur à des millions de kilomètres autour.

Un prochain passage encore plus proche

Lors d'un prochain passage, Solar Orbiter devrait s'approcher encore plus près de l'astre, à environ 42 millions de kilomètres. Soit moins que la distance qui sépare Mercure du soleil, alors qu'il s'agit de la planète la plus proche.

Un site permet de suivre en temps réel la position du téléscope spatial et de simuler son parcours à venir.

Ces clichés ont été dévoilés sur la web TV de l'agence spatiale européenne, qui pilote les opérations. Sur les réseaux sociaux, les passionnés peuvent retrouver les débats grâce aux hashtags #TheSunUpClose, #SolarOrbiter and #WeAreAllSolarOrbiters.