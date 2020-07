Espace : de nouvelles images spectaculaires du soleil présentées aujourd'hui

Les premières photos du soleil prises par le téléscope spatial Solar Orbiter vont être dévoilées cet après-midi. Un événement extrêmement attendu par les astronomes.

Les scientifiques suivent le parcours de l'appareil avec une attention extrême depuis son lancement, en février dernier. Après une phase d'approche de plusieurs mois, il vient de passer à proximité du soleil.

Un site permet d'ailleurs de suivre en temps réel la position du téléscope spatial et de simuler son parcours à venir.

On sait déjà que ce sont les plus proches clichés jamais réalisés car le téléscope a pu s'approcher à 77 millions de kilomètres de l'astre brûlant.

Lors d'un prochain passage, il devrait s'approcher encore plus près, à environ 42 millions de kilomètres, soit moins que la distance qui sépare Mercure du soleil, alors qu'il s'agit de la planète la plus proche.

Launched in February, #SolarOrbiter performed its first close approach to the #Sun in mid June, getting just 77 million km from its surface and capturing the closest ever images of our parent star





These brand new views will be released tomorrow. Stay tuned #TheSunUpClose pic.twitter.com/DZxsklFkht

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) July 15, 2020