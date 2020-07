Faux tests de coronavirus : le directeur d'un hôpital détourne de l'argent et tente de quitter le pays

Le propriétaire d'un hôpital au Bangladesh a été arrêté le 15 juillet, après avoir publié des milliers de faux résultats de tests du Covid-19 pour tromper des patients, sur un montant estimé à 350.000 dollars.

Le propriétaire en question, Mohammad Shahed, est accusé d'avoir fourni à des patients de faux résultats négatifs à des tests pour le Covid-19, a déclaré le colonel Ashique Billah, cité par CNN. Deux établissements médicaux lui appartenant auraient effectué quelque 4.000 tests de coronavirus authentiques, mais auraient falsifié les résultats de plus de 6.000 autres.

L'homme de 42 ans est également accusé d'avoir fait payer des personnes pour des traitements contre le virus et pour des documents certifiant qu'elles n'avaient pas contracté le Covid-19, alors qu'il était convenu avec le gouvernement qu'il fournirait ces services gratuitement.

Selon les autorités, Mohammad Shahed a échappé aux autorités pendant neuf jours avant d'être pris en train d'essayer de traverser une rivière vers l'Inde voisine, revêtu d'une burqa. Un tribunal a accordé à la police le 16 juillet la possibilité de le garder en détention pendant 10 jours pour procéder à un interrogatoire.

une escroquerie de plus dans le pays

Il ne s'agit pas de la première personne arrêtée pour fraude médicale dans le pays durant la pandémie de Covid-19. La semaine précédante, les propriétaires d'un laboratoire privé avaient été arrêtés pour avoir fourni, là encore, de faux certificats de tests du nouveau coronavirus, d'après les autorités.

En raison de ces escroqueries, les experts craignent que les citoyens du pays n'aillent plus se faire tester, alors que le Bangladesh, qui compte 168 millions d'habitants, a officiellement recensé 193.000 cas et plus de 2.400 décès.