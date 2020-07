La loi islamique abolie au Soudan : quels changements ?

Plus d'un an après la chute d'Omar el-Béchir, à la tête du pays pendant trente ans après un coup d'Etat soutenu par les islamistes, une série d'amendements progressistes a été approuvée le 11 juillet par le Conseil souverain censé assurer la transition vers un pouvoir civil.

l'interdiction de l'excision

En complément à la loi pénalisant l'excision approuvée le 10 juillet, un amendement a été adopté par la plus haute instance du pouvoir du Soudan. Cette pratique ancestrale, qui implique l'ablation de tout ou partie des organes sexuels externes à des fins non médicales, est très répandue dans le pays et peut être mortelle.

Les auteurs d'excision sont désormais passibles de peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement, avec paiement d'une amende.

L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT POUR APOSTASIE

Le ministre de la Justice Nasreddine Abdelbari a également annoncé la suppression de l'article 126 du code pénal sur l'apostasie. Celui-ci prévoyait la peine de mort pour apostasie - renoncement public à une doctrine, croyance ou religion - de l'Islam. La Soudanaise chrétienne Meriam Yahia Ibrahim Ishag avait notamment été condamnée à mort pour ce motif en 2014. Toutefois, suite à une mobilisation internationale, elle avait été acquittée et avait trouvé refuge à l'ambassade américaine.

Par ailleurs, les femmes n'auraient plus besoin d'obtenir l'accord de leur mari pour voyager avec leurs enfants, d'après le journal britannique The Guardian.

La consommation d'alcool autorisée aux non-musulmans

L'article 126 du code pénal sur l'apostasie rendait également la consommation d'alcool passible de peine de mort. Ainsi, un amendement autorise dorénavant les non-musulmans à en consommer hors de l'espace public, tant qu'ils ne causent pas de dérangement. Cependant, la consommation d'alcool reste interdite pour les Soudanais de confession musulmane.

L'interdiction avait été introduite dans le pays en 1983 par l'ancien président Gaafar Nimeiry.