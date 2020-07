«Un bonhomme Michelin» : un pilote d'avion à la retraite affirme avoir vu un ovni au-dessus de la Corse en 1970

C'est la première fois qu'il décrit ce qu'il a vu ce jour-là. Brian Burdett, un Américain de 83 ans, ancien pilote de l'armée de l'air britannique, affirme avoir observé un ovni au-dessus de la Corse en 1970, ressemblant selon lui à un «bonhomme Michelin».

Il faisait route de Chypre vers l'Angleterre, lorsqu'à 40 km au nord de la Corse, à 10 km d'altitude, il a aperçu cet étrange objet volant non identifié. «Imaginez un baril de pétrole de 56 gallons (212 litres, NDLR), ceux qui arrivent à votre hanche et qui ont des petits renflements à intervalles réguliers ; imaginez un bonhomme Michelin», raconte au Sun Brian Burdett, à l'époque chef d'escadron par intérim de la Royal Air Force.

«Imaginez aussi qu'il n'était pas noir ou sale mais qu'il brillait d'un éclat éblouissant. Il était suspendu au-dessus de nous», décrit-il. «Il était impossible de se concentrer dessus de façon normale. L'impression était que cela aurait pu être de n'importe quelle taille et à n'importe quelle distance. C'était étrange. C'était immobile par rapport à nous», ajoute-t-il, se posant la question d'une possible origine extraterrestre.

L'octogénaire américain assure que trois autres membres d'équipage de l'avion ont vu la même chose que lui, tout comme un pilote de la compagnie aérienne désormais disparue Pan Am. Il affirme avoir rapporté l'incident aux contrôleurs aériens de l'aéroport de Nice, qui ont envoyé deux avions de chasse pour intercepter l'objet. Mais les pilotes de ces appareils sont rentrés bredouille, après ne pas avoir détecté l'ovni sur leurs radars.

Plus de 3.500 observations d'ovnis

Brian Burdett, qui a durant ses 47 ans de carrière transporté notamment l'ancien Premier ministre britannique Harold Wilson, n'a par la suite jamais eu de retour sur son rapport. Ce n'était pas la première fois qu'il observait un ovni dans le ciel. Deux autres fois, il a assisté à d'étranges phénomènes : l'une en 1951, où il a vu «une lumière suspendue au loin exploser à une vitesse étourdissante», l'autre en 1957, où il a remarqué «un retour blanc sur un écran» lancé à grande vitesse s'arrêter net puis repartir.

Il y aurait déjà eu plus de 3.500 observations d'ovnis rapportées par des pilotes de ligne militaires, civils et commerciaux. Selon les chercheurs, le nombre réel d'incidents de ce type pourrait être beaucoup plus élevé, les pilotes étant souvent réticents à effectuer des signalements par peur du ridicule ou de porter atteinte à leur carrière.