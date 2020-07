Capitaine Tom, le héros de la crise du coronavirus, anobli par la reine

Le capitaine Tom Moore est devenu «Sir Tom» le 17 juillet, après avoir été fait chevalier par la reine Elizabeth à Londres, pour avoir collecté une somme record en faveur des travailleurs de la santé pendant l'épidémie de Covid-19.

«Je n'aurais jamais pu imaginer que cela m'arriverait [...] C'est un si grand honneur et je suis très impatient de rencontrer sa majesté la Reine. Ce sera pour moi un jour très spécial», a déclaré Tom Moore selon Reuters. Cette ancienne distinction lui a été rendue au château de Windsor, où il s'est réfugié depuis mars. La cérémonie s'est déroulée en privé, avec le centenaire et les membres de sa famille.

Le Premier ministre Boris Johnson avait proposé la candidature du vétéran de la Seconde Guerre mondiale à cette distinction. Tom Moore avait récolté 33 millions de livres, l'équivalent de près de 38 millions d'euros, en faisant 100 tours de son jardin à l'aide d'un déambulateur en avril, avant son centième anniversaire. Environ trois semaines plus tôt, il s'était lancé le défi d'obtenir 1.000 livres pour des associations liées au NHS, le service public britannique de santé.

Le chevalier a par ailleurs été nommé colonel et membre honoraire de l'équipe de cricket d'Angleterre. «Captain Tom» s'est également hissé à la première place du classement des singles dans les charts anglais, pour une reprise de «You'll never walk alone» (tu ne marcheras jamais seul) avec le chanteur Michael Ball et les choeurs du NHS, une chanson tirée d'une comédie musicale d'après-guerre devenue un symbole d'entraide durant la pandémie.