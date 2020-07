Coronavirus : la visière en plastique est-elle aussi efficace que le masque ?

Avec les chaleurs d’été qui s’installent peu à peu sur toute la France, beaucoup délaissent le masque chirurgical pour la visière en plastique.

Car tout le monde s’accorde à dire que le masque tient chaud, et qu’il devient rapidement insupportable à la longue, notamment dans les transports où la température est souvent déjà élevée.

Mais pour de nombreux Français, la visière présenterait encore d’autres avantages. D’une part, elle peut se retirer sans toucher son nez ou sa bouche, ce qui diminue donc le risque de contamination. D’autre part, elle protège intégralement le visage, notamment les yeux.

Se protéger les yeux pourrait être primordial

L’Institut national de recherche et de sécurité se veut lui plus tempéré : «Les écrans faciaux n’ont pas l’efficacité des masques de protection respiratoire.» L’INRS explique que si les grosses gouttelettes que l’on émet après une quinte de toux s’arrêteront à la visière, ce n’est pas le cas des microparticules qui circulent dans l’air. Ainsi, la visière a un côté pratique contre le coronavirus, mais protège beaucoup moins. La préférer, c’est prendre plus de risque de se faire contaminer, et par conséquent de contaminer les autres.

Les spécialistes s’accordent néanmoins à dire que le port de la visière en complément du masque chirurgical peut être conseillé pour les professionnels confrontés à du public, ceux qui travaillent dans le milieu de la restauration par exemple. Cela «protège les muqueuses des yeux en cas de contact rapproché avec du public ne portant pas de masque», précise l’INRS.

Pourquoi les yeux ? Car d’après une étude de l’université de Hong Kong, publiée dans le très prestigieux Lancet Medicine, les yeux pourraient bien être l'une des voies par lesquelles le Covid-19 pénètre.