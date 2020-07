Entraîné dans l'eau par un requin, un garçon de 10 ans survit grâce à son père

Alors qu'il naviguait sur un bâteau de pêche avec son père et deux autres personnes, un garçon de 10 ans a littéralement été tiré dans l'eau par un requin. Par miracle, il a survécu vraisemblablement grâce à l'intervention de son père.

Les faits sont survenus au large de la Tasmanie (sud de l'Australie), à plus de 5 kilomètres des côtes. La victime, munie d'un gilet de sauvetage, a subi diverses coupures à un bras, la tête et la poitrine. Il semblerait que son papa, qui a sauté dans l'eau en voyant la scène se dérouler sous ses yeux, soit parvenu à effrayer le prédateur. Celui-ci a en effet fini par lâcher sa proie et fui.

Les eaux australiennes, et particulièrement celles du Queensland (nord-est du pays) sont régulièrement le théâtre de ce type d'attaques. Sur les deux dernières semaines, au moins 4 ont ainsi été recensées. Si une femme de 29 ans a survécu, un adolescent et un homme de 36 ans sont morts des suites des blessures infligées. En Tasmanie, le dernier mort remonte à 2012.