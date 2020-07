Le livre de la nièce de Donald Trump vendu à 1 million d'exemplaires en un jour

«Too much and never enough», que l'on peut traduire par «Trop et jamais assez», est le titre du livre écrit par la nièce de Donald Trump. L'ouvrage, qui dépeint le président des Etats-Unis comme un menteur pathologique et un personnage narcissique, s'est déjà écoulé à plus de 950.000 exemplaires aux Etats-Unis depuis sa sortie le 14 juillet.

Le sous-titre du livre, «Comment ma famille a crée le personnage le plus dangereux du monde» («How my family created the world's most dangerous man»), est assez suggestif sur le ton du livre vis-à-vis de Donald Trump. L'autrice du livre, Mary Trump, psychologue, accuse notamment le président des Etats-Unis d'Amérique d'avoir participé à fragiliser son frère - le père de Mary Trump donc - Fred Trump Jr, décédé en 1981, à 42 ans, d'une crise cardiaque que sa famille a liée à l'alcoolisme.

Mary Trump s'est largement épanché dans les médias depuis la sortie de son livre. Dans une interview donnée à ABC News, elle a demandé à son oncle de démissionner et le juge incapable de diriger le pays.

Evidemment, la sortie de ce livre n'a pas plu à tous les membres de la famille Trump : le président, au premier chef, a qualifié, via la Maison Blanche, l'ouvrage de «mensonger», nourri d'«allégations» sans fondement. Un autre frère de Donald Trump, Robert, avait même saisi la justice pour empêcher la sortie du livre, en vain.

Sur Amazon, le livre caracole en tente des ventes. Pour les fans français et non anglophones de la famille Trump et de sa saga, une sortie en France est prévue dans le mois d'octobre.