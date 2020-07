Le réchauffement climatique multiplie par 600 le risque de vague de chaleur en Sibérie

La récurrence de vagues de chaleur dans l'Arctique sibérien est r600 fois plus probable du fait du changement climatique causé par l'homme, selon des chercheurs internationaux.

«Il est important de noter que la fréquence croissante de ces évènements de chaleur extrême peut être modérée par une réduction des émissions de gaz à effet de serre», explique le scientifique Andrew Ciavarella, l'un des principaux auteurs de l'étude, cité par le journal britannique The Guardian. Sans l'impact de l'intervention humaine, qui est l'une des principales causes de ces émissions, de tels épisodes de forte chaleur sibérienne se produiraient moins d'une fois tous les 80.000 ans, affirment les scientifiques.

Entre janvier et juin, les températures dans l'extrême nord de la Russie ont été supérieures de plus de 5°C à la moyenne. Ce qui a provoqué la fonte du pergélisol, la partie du cryosol (sol du domaine arctique) gelée en permanence, l'effondrement des bâtiments ainsi qu'un début de saison des feux de forêts précoce et intense. L'impact humain a généré au moins 2°C de réchauffement supplémentaire dans la région, selon l'équipe de chercheurs d'universités et de services météorologiques internationaux.

Une cause de l'Une des pires marees noires de la Russie

«C'est le plus grand signal que nous ayons vu [...] Alors que les émissions continuent d'augmenter, nous devons penser à renforcer la résilience à la chaleur extrême partout dans le monde, même dans les territoires de l'Arctique», a déclaré Friederike Otto, directrice par intérim de l'Institut du changement environnemental d'Oxford, à propos de l'empreinte humaine.

La fonte du pergélisol, aussi appelé permafrost, ainsi que des des équipements mal entretenus, ont entraîné l'une des pires marées noires de la Russie, suite à l'affaissement d'un réservoir de carburant près de la ville de Norilsk fin mai. «Cela signifie que nous devrions faire quelque chose. Cette ville est très petite, avec 1.000 habitants. Mais il y a d'autres villes plus importantes dans le cercle arctique. Pour celles-ci, les températures élevées croissantes sont très importantes», a affirmé Olga Zolina, autre auteur principal, qui craint qu'un tel événement ne se reproduise.