Vidéo : le parlement taïwanais se transforme en bagarre générale

Si l'Assemblée nationale est connue pour son brouhaha et certains députés dissipés, le parlement taïwanais va beaucoup plus loin. Ces dernières semaines, un houleux débat sur la nomination d'un chef d'agence chargé de contrôler les organes du gouvernement a entraîné des violences et des scènes surprenantes de la part de politiciens.

Parmi les étrangetés observées ce 17 juillet : des bombes à eau jetées sur des opposants. En effet, ce n'est pas la première fois que les discussions dégénèrent dans l'enceinte parlementaire taïwanaise, et certains ont décidé de faire dans l'originalité. A tel point que certains élus siègent en se protégeant grâce à des imperméables et des panneaux en carton.

VIDEO: Punches and water balloons thrown in Taiwan parliament melee over the nomination of a new head for top government watchdog pic.twitter.com/66s8dsKCpr

