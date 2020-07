Les films et documentaires à voir pour comprendre l'impact de John Lewis aux Etats-Unis

Pour beaucoup, John Lewis est un «héros américain». Et comme c'est souvent le cas, ces personnages marquants de l'histoire du pays se retrouvent dans les films et documentaires qui retracent les points importants du passé. Ce militant pour les droits civiques, décédé le 17 juillet, ne fait pas exception. Méconnu en France, il est un symbole outre-Atlantique. Pour comprendre son impact sur l'Amérique d'aujourd'hui, voici une sélection de films et documentaires à regarder.

Selma

Le premier coup d'éclat de John Lewis est son rôle au sein des organisateurs de la marche de Selma vers Montgomery en 1965, qui avait pour but de demander le droit de vote pour les Noirs américains. Aux avant-postes à seulement 25 ans, il a été blessé par des coups portés par la police, qui tentait d'interrompre la manifestation. Dans Selma, Ava DuVernay raconte cette histoire très importante de l'histoire américaine, puisque quelques mois après la marche, le congrès américain vote le Voting Rights Act, répondant à la demande des militants. Au casting, l'on retrouve notamment David Oyelowo, Tessa Thompson, Oprah Winfrey ou encore Stephan James, qui incarne le rôle de John Lewis.

Disponible sur MyCanal.

Mon prochain invité n'est plus à présenter

Dans son show «Mon prochain invité n'est plus à présenter», David Letterman invite des personnages marquants de la vie américaine actuelle. Bill Gates, Ellen DeGeneres, Lewis Hamilton... Si John Lewis n'a pas eu le droit à son épisode à proprement parler, il fait une apparition loin d'être anodine dans celui consacré à Barack Obama. En effet, il retraverse le fameux pont de Selma en compagnie de l'animateur, et raconte sa version des faits sur les événements de 1965. Pour lui, sans la marche, il n'y aurait tout simplement pas eu de président noir aux Etats-Unis en 2008. «Il a absolument raison», déclare Barack Obama, qui estime que «lui et tous ces gens m'ont emmené au bout du pont. Ils ont emmené l'Amérique au bout du pont».

Disponible sur Netflix.

A Time for Justice

En 1994, Charles Guggenheim réalise un documentaire sur la lutte pour le droit de vote des Noirs aux Etats-Unis. Couvrant la période de 1955 à 1965, le cinéaste fait intervenir des personnages qui ont influé l'avenir de l'Amérique, et notamment John Lewis, qui raconte à nouveau son rôle dans la marche de Selma. Le court-métrage a remporté un Oscar en 1995.

Disponible en deux parties sur le site de la Legacy High School.

Bientôt : Good Trouble

C'était un mantra de John Lewis, même lorsque celui-ci était élu au congrès américain : «attirez-vous des problèmes, des bons problèmes». Le militant assure que si une cause est juste, il faut se battre pour elle, quitte à se mettre en danger, comme il l'a lui-même fait dans sa jeunesse. John Lewis : Good Trouble retrace la carrière et les idées de cet homme qui continue d'inspirer des Américains aujourd'hui. Le film est sorti récemment aux Etats-Unis, mais n'est pas encore disponible en France.