Coronavirus : des milliers d'Israéliens protestent contre la gestion de la crise

En Israël, le coronavirus fait descendre des milliers de manifestants dans la rue. Ils protestent contre la gestion de la crise, à la fois sanitaire et économique et dénoncent la corruption du gouvernement.

A Tel-Aviv, les Israéliens mécontents se sont notamment rassemblés près du parc Charles Clore. Ils s'opposent à l'entrée en vigueur de nouvelles mesures restrictives censées endiguer la propagation du coronavirus.

En effet, pour «éviter un confinement général en raison de la forte augmentation de la morbidité», les autorités ont annoncé vendredi que la plupart des commerces non essentiels et lieux publics seraient fermés le week-end et ce jusqu'à nouvel ordre.

La manifestation du parc Charles Clore a été organisée par des travailleurs indépendants, des dirigeants de petites entreprises ou encore des artistes, qui s'estiment pénalisés par ces fermetures forcées.

Le taux de chômage explose

En Israël, les cas de Covid-19 ont augmenté de manière inquiétante au fur et à mesure du déconfinement. Le taux de chômage a lui aussi bondi ces derniers mois, dépassant les 20%.

La semaine dernière, une manifestation semblable avait déjà eu lieu, mais la colère des protestataires s'est intensifiée ces derniers jours. Certains se sont même réunis à Jérusalem, devant la résidence du Premier ministre israélien, pour demander sa démission.

Ce dernier comparait devant la justice, dimanche 19 juillet. Benjamin Netanyahou est inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires différentes.

Espérant apaiser les tensions sociales, le Premier ministre a annoncé un plan d'aides «pour tous les citoyens», à hauteur de 90 milliards de shekels (environ 22,5 milliards d'euros).

Une mesure qui n'a a priori pas eu l'effet escompté puisque, selon un sondage réalisé par la télévision israélienne, la majorité des électeurs du pays (61%) désapprouvent la politique de Benjamin Netanyahou.

Retrouvez toute l'actualité sur le coronavirus ICI