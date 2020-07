Twitter désactive (encore) une vidéo partagée par Donald Trump

Nouvel épisode dans la bataille entre Twitter et Donald Trump. Le réseau social a désactivé ce samedi 18 juillet une vidéo de campagne partagée par le président américain, pour des problèmes de droits d'auteur.

La séquence de deux minutes, partagée par le directeur des réseaux sociaux de la Maison Blanche Dan Scavino puis retweetée par Donald Trump, utilisait en fond sonore la chanson «In The End» du groupe américain Linkin Park, sans en avoir les droits.

Une plainte a donc été déposée auprès de Twitter par Machine Shop Entertainment, la société fondée par les membres de Linkin Park pour gérer toute la partie business du groupe. «Nous répondons aux plaintes valables pour atteinte aux droits d’auteur qui nous sont adressées par les propriétaires de ces droits ou leurs représentants agréés», a expliqué un représentant de Twitter par mail, cité par Reuters.

Par la suite, le groupe de rock, dont l'un des deux chanteurs Chester Bennington s'est suicidé en 2017, a confirmé sur Twitter avoir demandé le retrait de la vidéo. «Linkin Park n’a pas soutenu et ne soutient pas Trump, et n’autorise pas non plus ses services à utiliser notre musique», a écrit le groupe. La Maison Blanche n'a pour le moment pas réagi.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. — LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

Cette affaire n'est que la dernière illustration en date du contexte tendu entre Twitter et Donald Trump. Depuis la fin mai, le réseau social à l'oiseau bleu a à plusieurs reprises désactivé ou assorti d'un commentaire des tweets du locataire de la Maison Blanche, pour atteinte aux droits d’auteur ou violation des règles du réseau social interdisant l’apologie de la violence.

D'autres musiciens se sont déjà opposés à Trump

Parmi eux, deux tweets de Donald Trump affirmant que le vote par correspondance était nécessairement frauduleux ont été signalés comme trompeurs, un message sur les affrontements à Minneapolis suite à la mort de George Floyd («Quand les pillages démarrent, les tirs commencent») a vu sa visibilité réduite pour «glorification de la violence», tout comme un autre dans lequel le président américain menaçait d'une «force conséquente» si des manifestants tentaient d'établir une «zone autonome» à Washington.

Début juin, c'est une vidéo partagée par le milliardaire républicain, en campagne pour sa réélection, rendant hommage à George Floyd qui a été supprimée par Twitter pour des questions de droits d'auteur. Même histoire au début du mois, avec une photo cette fois, retirée après une plainte pour violation du droit d'auteur déposée par le New York Times. En réaction, Donald Trump a signé fin mai un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux, au premier rang desquels Twitter et Facebook, et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus.

Ce n'est pas la première fois non plus que le président américain est attaqué par des chanteurs ou groupes de musique. Neil Young, Adele, Queen, Rihanna, Pharrell Williams, les héritiers de Prince, les Village People... Tous se sont déjà élevés depuis 2015 sur l'utilisation de leurs titres par Donald Trump lors de ses meetings. Derniers en date, les Rolling Stones, qui ont fin juin menacé de poursuites le locataire de la Maison Blanche s'il continuait d’utiliser une de leurs chansons, «You Can’t Always Get What You Want», lors d’événements de sa campagne.