Coronavirus : un vaccin expérimental distribué à l'élite russe dès avril

Dans la course au vaccin contre le coronavirus, la Russie fait partie des favoris. Selon les informations de Bloomberg, des membres de l'élite du pays auraient même reçu des doses expérimentales dès le mois d'avril.

Le produit est développé par un laboratoire géré par l'Etat, l'Institut Gamaleya, situé à Moscou. L'équipe aurait ainsi proposé à des dirigeants d'entreprises, des hommes d'affaires ou des figures politiques de se porter volontaires pour tester la formule développée.

Scores of members of Russia’s business and political elite have been given early access to an experimental vaccine against Covid-19 https://t.co/kb8mNPgjIg

— Bloomberg (@business) July 20, 2020