«J'ai failli tuer ma fille !» : Kanye West fond en larmes pour son premier meeting de campagne

Pour son premier meeting en tant que candidat à l'élection présidentielle américaine, dimanche 19 juillet, Kanye West s'est laissé gagner par l'émotion. Réunis à Charleston, en Caroline du sud, les personnes venues assister au lancement de sa campagne l'ont écouté alors qu'il tenait un discours désordonné et finissait par fondre en larmes.

L'artiste est apparu devant son public vêtu d'une veste par balles portant la mention «securité». Sur son crâne, l'année 2020 était sculptée dans ses cheveux.

Kanye West s'est alors lancé dans un discours quelque peu décousu, évoquant notamment Harriet Tubman, figure de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis. Ancienne esclave elle-même, elle est connue pour avoir facilité l'évasion de nombreux autres. Mais le candidat West, lui, estime qu'elle «n’a jamais vraiment libéré les esclaves, elle les a juste fait travailler pour d’autres blancs».

Dans plusieurs vidéos réalisées lors du meeting, on peut nettement entendre la désapprobation de certains participants à la suite de ces propos. L'une d'entre eux lâche même «c'est bon, on s'en va».

Mais Kanye West ne s'est pas arrêté là. Au cours de cette rencontre d'environ une heure, il a également évoqué son «QI de 132» qui, selon ses mots, fait de lui un «génie» mais l'a conduit à l'hôpital car «son cerveau était trop gros pour son crâne».

Demandant plusieurs fois à son public de ne pas applaudir, le rappeur a également fait exclure un participant qui cherchait à attirer son attention.

Sa prise de position concernant l'avortement a sans doute constitué le moment le plus marquant de ce meeting. Très ému, l'artiste a assuré avoir songé à l'IVG lorsque son épouse, Kim Kardashian, est tombée enceinte pour la première fois. Il a ensuite évoqué sa propre naissance : «Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé».

En larmes, le candidat West a ensuite répété : «J'ai failli tuer ma fille! J'ai failli tuer ma fille!»

Oh my God, what is happening pic.twitter.com/4wWgT6tw8O

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 19, 2020